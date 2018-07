De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Spetterend einde van het schooljaar

Vorige week woensdag stond de jaarlijkse sportdag voor de VMBO-leerlingen van ‘t Schylger Jouw in Midsland op het programma. Voor Bent Heeger vormde de organisatie van deze dag een onderdeel van zijn opleiding aan het CIOS in Heerenveen. In samenwerking met Sport Events Terschelling was een gevarieerd programma in elkaar gezet dat bestond uit blokarten, vliegeren, raften, kajakken, boogschieten, beachvoetbal en beachvolleybal.