Spetterend Dorpsfeest om Oost

Afgelopen zaterdag organiseerde het Oranjecomité Oost het jaarlijkse Dorpsfeest, waarbij traditiegetrouw het spelelement centraal staat. ’s Middags kon iedereen meedoen aan verschillende spelletjes met een groot ‘vochtgehalte’. Aan het kuipjesteken was een wedstrijdelement toegevoegd: het aantal seconden dat men er over deed vanaf het hoogste punt tot aan het eind van de baan. ’s Avonds deden er per dorp twee teams mee aan de Dorpenvijfkamp, die nipt werd gewonnen door Oosterend. Voorzitter Cees Spanjer keek na afloop tevreden terug. “Het was mede door de ideale weersomstandigheden een schitterende dag met veel publiek.” Foto’s: Neeke Wassenbergh-Smit