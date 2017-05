De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sloeproeien

de Terschellingernieuws

Afgelopen zaterdag werd de 19e editie van de roeirace in Grou georganiseerd, die bekend staat als een zware race op stilstaand zoet water. De eilander teams behaalden goede resultaten. Egbert Wagenborg werd derde in de hoofdklasse en Kerwood werd derde in de eerste klasse. De heren van de Benwyvis wonnen de eerste prijs in de eerste klasse en werden tweede in het algemeen klassement in een tijd van 2.00,39 met een vermogen van 104.48 Watt.