Op vrijdag 4 november 2016 was Chris Bijlstra vijfentwintig jaar in dienst als slager bij de Coop en dat is goed gevierd. De slager werd na de koffiepauze naar boven geroepen, waar hij een warm welkom kreeg van de verschillende collega’s. Bedrijfsleider Niels van der Schoot en zijn partner Wendy Mayer overhandigden hem een kleurrijk boeket en zilveren speld terwijl personeelsadviseur Joep Schiebergen vanaf het hoofdkantoor naar Terschelling was gereisd om hem een mooi cadeau te overhandigen.