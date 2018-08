De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > SJT-tienerkamp zeer geslaagd

Voor het eerst sinds 2011 organiseerde de Stichting Jeugdwerk Terschelling weer een (volgeboekt) tienerkamp. Van 4 augustus t/m 10 augustus verbleef de groep, die bestond uit 36 pubers en zeven begeleiders, in kamphuis De Flint op het recreatiepark Hunzepark in Gasselternijveen in Drenthe. Vanaf de eerste dag zat de stemming er, mede door het prachtige weer, goed in. Het Hunzepark biedt veel mogelijkheden om de jeugd te vermaken, ook werd er veel gevist bij het kamp. Dit alles, in combinatie met de dropping en andere spelen, zorgde ervoor dat het zeer gezellig was.