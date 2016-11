De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sinterklaasintocht uitbundig gevierd

Afgelopen zaterdag meerde de pakjesboot van Sinterklaas rond de klok van 10.45 uur af aan de steiger aan de Willem Barentszkade op West-Terschelling. Na bijna een jaar van afwezigheid was Sinterklaas blij om weer voet te zetten op eilander bodem. Hij was in het gezelschap van veertien Zwarte Pieten en twee speciale ‘Paarden Pieten’. De Sint werd ontvangen door burgemeester Bert Wassink en uitbundig toegezongen door de eilander jeugd en hun ouders. Daarna vertrok Sint voor een tour over het eiland, waarbij hij tevens traditiegetrouw een bezoek bracht aan De Stilen.