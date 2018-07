De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Sint Jans feest in Midsland

Vorige week woensdag organiseerde het St. Jans Comité Midsland de 177e editie van het Sint Jans feest. Normaliter vindt het feest plaats op 25 juni maar in verband met het Oerol-festival werd besloten uit te wijken naar 27 juni. Volgens traditie organiseerde het Sint Jans Comité ’s morgens een rondrit over het eiland voor de om oost wonende ouderen ouder dan 70 jaar. Om twee uur ’s middags was het tijd voor de draverij in de Oosterburen en het feest eindigde traditiegetrouw met een stoelendans in de Westerburen.