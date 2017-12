De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sfeervolle kerstviering CBS ’t Jok

In een goed gevulde Sint Janskerk in Hoorn speelden de kinderen van de CBS ’t Jok op donderdagavond 21 december de musical ‘Kerst, een feest van geven’. Er werd door de leerlingen prachtig gezongen en gespeeld. Ouders, grootouders en andere belangstellenden gaven gul voor Serious Request: de collecte bracht maar liefst € 165,50 op.