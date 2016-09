De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > SCT laat punten liggen

In een zonnig Oldeberkoop deed SC Terschelling zichzelf te kort. De beter spelende eilanders verzuimden uit de talrijke kansen te scoren en kregen in de slotminuut hiervoor bijna de rekening gepresenteerd. Terwijl de grensrechter vlagde voor een uitbal bij de cornervlag van Sport Vereent, liet de scheidsrechter vrolijk doorspelen. Een lange peer naar voren en daar was de vrije doortocht van de spits. Het was echter SCT doelman Rijn Lettinga die het één tegen één duel won en daarmee de 0-0 stand op het scorebord hield.