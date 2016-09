De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > SCT en Oldeholtpade delen de punten

Na afloop van de wedstrijd SC Terschelling – Oldeholtpade waren er gemengde gevoelens. Waren er nu twee punten verloren of één gewonnen? SCT opende sterk en kreeg diverse kansen, maar toch keken de eilanders twaalf minuten later tegen een 0-2 achterstand aan. Na een penalty werd het 1-2. In de tweede helft ging SCT ten aanval, maar de gelijkmaker wilde maar niet vallen. Tot tien minuten voor tijd de bal vanuit een corner in het doel vloog, wat de eindstand op 2-2 bracht.