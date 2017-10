De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > SCT begint goed in de 4e klasse

Sc Terschelling speelde afgelopen zondag in en tegen Nieuweschoot. Vanaf het beginsignaal had SCT veel balbezit. Tot de rust (stand 1-1) was de wedstrijd spel aardig in evenwicht. Daarna liep Terschelling uit naar 2-5, waardoor Sc Terschelling de eerste drie punten binnenhaalde in de 4e klasse.