De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Scrooge trekt volle zalen

de Terschellingernieuws







Dat een toneelvoorstelling zich uitstekend laat combineren met muziek, bewezen de leden van de Meslânzer Kemedy Speulers en de muzikanten van muziekvereniging Schylge. Voor drie uitverkochte zalen speelden zij onder regie van Leo Bultje de kerstvertelling ‘Scrooge’, naar het boek van Charles Dickens. Nel Swart vertelde in het Meslânzer dialect vanaf de kansel het verhaal waarin de oude verbitterde vrek Ebenezer Scrooge, gespeeld door Egbert Zorgdrager, in de nacht voor Kerst als gevolg van een aantal dromen verandert in de royale, zachtaardige man die hij was voor de dood van zijn zuster.