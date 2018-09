De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Scholieren overnachten op de Boschplaat

de Terschellingernieuws



Het mag maar één keer in de vier jaar: aan het begin van het schooljaar overnachten Terschellinger kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van alle eilander basisscholen in grote tenten midden in natuurgebied de Boschplaat. Maar liefst zeven nachten lang staan boswachters van Staatsbosbeheer paraat om steeds weer een nieuwe groep van 20 tot 35 kinderen te begeleiden tijdens de spannende nacht in de buitenlucht. In totaal gaat het om 174 kinderen.