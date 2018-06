De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Schaatsen op natuurijs deze winter?

IJsclub Noordpool en evenementenbedrijf MooiWeer hebben de handen in elkaar geslagen om deze winter een ijsbaan van natuurijs neer te leggen op West. De gemeente staat in beginsel positief tegenover dit plan, maar het formele vergunningstraject moet nog volgen. De stichting ‘Terschelling on Ice’ is inmiddels opgericht. De voorlopige opzet van het evenement is om van vrijdag 14 december 2018 t/m zondag 7 januari 2019 een grotendeels overdekte ijsbaan te plaatsen op het parkeerterrein Zwarteweg op West.