De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > SC Terschelling verslaat koploper

de Terschellingernieuws

SC Terschelling trad afgelopen zondag aan tegen Blue Boys, tot dan toe de lijstaanvoerder in de competitie. Na twee nederlagen op rij was SCT uit op eerherstel. De bezoekers hadden nog niet verloren en hadden zelfs van Thor gewonnen, de tegenstander waar de sportclub vorige week nog met 8-0 van verloren had. Het beloofde dan ook een moeilijke middag te worden. Het bleek enorm mee te vallen, sterker nog: SC Terschelling had de controle over de wedstrijd en won verdiend met 2-0.