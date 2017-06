De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > SC Terschelling promoveert na winst op Donkerbroek

SCT is terug in de 4e klasse. In het tweeluik met Donkerbroek was de eilander ploeg duidelijk de beste.

Nadat de thuiswedstrijd vorige week zondag al eindigde in een 4-0 overwinning, was SCT ook op Hemelvaartsdag in het hete Donkerbroek de beste. De eindstand was wederom 4-0 in het voordeel van de eilanders.