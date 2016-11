De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > golfsport > Rydercup op Terschelling

Het belangrijkste toernooi op de internationale golfkalender is zonder twijfel de tweejaarlijkse wedstrijd tussen de beste golfers van de Verenigde Staten en Europa. Op Terschelling werd afgelopen zondag dit evenement voor de derde keer georganiseerd op de tijdelijke golfbaan van Camping de Kooi. Twintig golfers werden in twee teams verdeeld, en onder leiding van teamcaptains Dirk Jan (Europa) en Willem (VS) werden drie disciplines gespeeld: fourball, foursome en singles.