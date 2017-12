De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ruiterproef op bospaden

Bij wijze van proef is het particuliere ruiters vanaf 8 januari tot en met 31 maart toegestaan om naast de gebruikelijke ruiterpaden ook op de bredere bospaden te rijden met hun paard. Deze proef komt voort uit een vraag die Staatsbosbeheer eerder in 2017 via Echt Terschelling heeft gesteld.