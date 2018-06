De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Ruim zestig jaar lief en leed

Al sinds de jaren vijftig delen Herman en Truus Veldhuizen lief en leed. Wat begon met een kus op de terugreis in de bus na een jeugdvakantie, mondde dit jaar uit in een diamanten huwelijk. Herman (84) en Truus (89) waren op 11 juni maar liefst zestig jaar getrouwd. Wat hun geheim is? “Altijd van elkaar blijven houden”, aldus Truus. “We zijn in al die jaren steeds meer naar elkaar toe gegroeid. We kunnen werkelijk alles met elkaar delen”, zegt Herman.