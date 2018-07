De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ruim 45 jaar aan de wandel

de Terschellingernieuws



Vorige week donderdagochtend werd Bouwe Achttien uit Jubbega door de organisatie van de Brandaris Wandeltochten in het zonnetje gezet vanwege het heugelijke feit dat hij voor de 500ste keer een route van 10 kilometer had gelopen. Dit keer begon en eindigde de wandeltocht bij restaurant De Heeren van der Schelling in Oosterend. Uit handen van Wim Eijs en Piet Luidenga kreeg Bouwe een boeket bloemen, een certificaat en een houten schaalmodel van de Brandaris.