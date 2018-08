De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Rode vlag in de jachthaven van Terschelling

Daar waar een rode vlag normaal gesproken een teken is van gevaar of onveiligheid, is het hijsen van de rode vlag in de jachthaven op Terschelling het signaal dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn voor watersportliefhebbers die het eiland willen aandoen. “Het was afgelopen zondag voor het eerst in twee jaar dat we de rode vlag in top hesen ten teken van een volle jachthaven”, vertelt havenmeester Liesbeth de Haan. “Er lagen toen meer dan vierhonderd schepen aan de steigers.” Foto: Neeke Wassenbergh-Smit