Randy Steegmans Nederlands kampioen handboogschieten 3D

Randy Steegmans (36), geboren in Venlo, woont sinds 2011 op Terschelling waar ze aangesloten is bij het Terschellinger Handboog Collectief. Op het eiland kennen we haar beter als de DHL-chauffeur die door de week onze pakketjes bezorgt. Afgelopen weekend werd ze in de Harskamperdennen op de Veluwe Nederlands kampioen handboogschieten 3D bij de vrouwen in de klasse Longbow. “Ik ben van jongs af aan al meegenomen naar de schietbaan”, vertelt Randy. “Langzaam is mijn voorkeur voor de longbow gegroeid, met name door het buiten in de natuur zijn.”