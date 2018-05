De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Quick kampioen eilander voetbal

nieuws

In een spannende wedstrijd versloeg Quick het thuis spelende AVV 2 met 4-3. Omdat beide teams in de reguliere competitie na tien wedstrijden de eerste plaats deelden, was er een beslissingswedstrijd nodig om uit te maken wie zich kampioen van het seizoen 2017-2018 mocht noemen. Nog geen tien minuten na het begin van de wedstrijd keek de thuisploeg al tegen een 2-0 achterstand aan. Na een spannende wedstrijd was het Quick dat aan het langste eind trok en mocht Jeroen Visser uit handen van competitieleider Arco Zorgdrager de schaal in ontvangst nemen.