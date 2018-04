De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > PvdA blijft de grootste partij

de Terschellingernieuws

Een kleine honderd belangstellenden waren woensdagavond naar de ontvangsthal van het gemeentehuis gekomen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing live bij te wonen. Nadat de stemmen via een Skypeverbinding door de voorzitters van de stembureaus waren doorgegeven kon de balans worden opgemaakt. De PvdA blijft met 877 stemmen de grootste partij op Terschelling, een verlies van 52 ten opzichte van 2014. De score is goed voor vier zetels in de gemeenteraad, die in totaal 11 zetels telt. De VVD boekte een winst van 116 stemmen en kwam uit op 692 stemmen, goed voor drie zetels. Teleurstelling was er bij Plaatselijk Belang Terschelling en het CDA, die beiden een zetel inleverden en respectievelijk op twee en één zetel uitkwamen. Grote vreugde was er bij Gossen Bos. Zijn nieuwe partij ‘Samen Terschelling’ kreeg 277 stemmen, goed voor een zetel in de raad.

De voorlopige uitslag van het referendum is: voor 1312, tegen 1194.