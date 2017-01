deTerschellingernieuws

Puur Terschelling uit Oosterend is uitgeroepen tot het ‘Leukste uitje van Friesland 2017’. Dat bleek uit de ANWB-verkiezing van het leukste uitje per provincie. Anne Bierema en Daniëlle van Megen ontvingen vorige week dinsdag de eerste prijs uit handen van een vertegenwoordiging van ANWB- leden op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.