Project ‘Verborgen Muzikanten’ van start

Vorige week dinsdag ging in ET-10 het project ‘Verborgen Muzikanten’ van muziekvereniging ‘Schylge’ van start. Hierbij krijgen volwassenen de gelegenheid een muziekinstrument te leren bespelen. Maar liefst 23 deelnemers hadden zich opgegeven. Na een ontvangst met koffie, thee, soep en broodjes gaf dirigent Andries de Haan een korte uitleg over de instrumenten; daarna mochten alle deelnemers zelf een instrument pakken. De komende twee maanden zullen de lessen in groepsverband worden voortgezet en worden er mogelijk een aantal ‘verborgen muzikanten’ ontdekt.