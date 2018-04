De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Prinses Margrietschool2 wint Jo Krul Bokaal

de Terschellingersport



Vorige week woensdagmiddag werden onder prachtige weersomstandigheden de jaarlijkse schoolroeiwedstrijden voor de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen gehouden. Er deden dit jaar tien teams mee: vier van ’t Jok, één van het Hunnighouwersgat, drie van de Prinses Margrietschool en twee van de CBS Vossersschool. Alle teams roeiden twee keer tegen elkaar: een keer in de blauwe sloep en een keer in de rode sloep. Beide tijden werden bij elkaar opgeteld en de vier teams met de beste tijden gingen door naar de finaleronde. In de finale begonnen de teams weer op nul en na vier spannende tweekampen was de winnaar bekend: het team Prinses Margrietschool 2.