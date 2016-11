De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Prima omstandigheden bij twintigste Berenloop

Er was regen voorspeld, harde wind en misschien zelfs onweer. Maar niets van dat alles bleek uit te komen afgelopen zondag tijdens de twintigste Berenloop. Het betekende dat de bijna vijfduizend lopers onder prima omstandigheden hun halve of hele marathon aflegden. Op de halve marathon stonden een kleine 4.000 lopers aan de start, op de hele ruim zeshonderd. Ze genoten onderweg zichtbaar van de aanmoedigingen van de supporters en de vele vrijwilligers, de muziek, de vrolijke versieringen en het mooie weer. Op de hele marathon was de oberwinning voor Jan Venhuizen en Marjan Oostinga; op de halve voor Erik Negerman en Jessica Oosterloo.