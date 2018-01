De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Prijzenregen bij Multimate

Afgelopen zaterdagmiddag trok een van de jongste Ruijg-telgen, Arjen, de naam van de winnaar van de tiende prijs uit de emmer met de namen van tien prijswinnaars, die zijn vader Iemke er even tevoren in had gestopt. Na een bakje en een oliebol werden de prijzen van de eindejaarsactie van Multimate Terschelling, EP Ruijg en Nei de Oast koffie en thee, middels loting gekoppeld aan de gelukkige winnaars. Alle prijswinnaars waren naar de winkel aan de Nieuwe Dijk gekomen om hun prijs in ontvangst te nemen.