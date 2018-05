De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Presentatie ‘Eilandakkoord’

de Terschellingernieuws

Tijdens een speciale raadsvergadering, die wordt gehouden op maandag 28 mei, worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd en wordt het ‘Eilandakkoord’ gepresenteerd. Christa Oosterbaan (PvdA): “De eilander gemeenschap is een prachtige gemeenschap: betrokken, krachtig en sociaal. Het is een gemeenschap die we met ons allen vormgeven. Daarom willen wij, de PvdA en de VVD, deze bestuursperiode met de raad, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties verder bouwen aan een krachtig, leefbaar en mooi Terschelling.”