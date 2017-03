De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Première audioverhalen ‘Sterk Water’

Journaliste Babette Rijkhoff luistert graag naar audioverhalen, zogeheten ‘podcasts’. Het lijkt haar, als getogen Terschellingse, heel bijzonder om zulke verhalen over het eiland te produceren.

“Toen de VPRO met een oproep kwam om een plan in te dienen ben ik er meteen mee aan de slag gegaan. Er zijn zes verhalen uit voortgekomen, die stuk voor stuk uit onverwachte hoek verrassen”, aldus Babette. De première is op vrijdag 31 maart, om 21.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in de Molenstraat op West.