Postbezorging op Waddeneilanden uitstootvrij

Terschelling is het eerste Waddeneiland waar sinds vorige week dinsdag de post 100% uitstootvrij, en dus uitsluitend elektrisch, met de fiets en te voet wordt bezorgd. De eilanden Vlieland, Schiermonnikoog, Ameland en Texel volgen in de komende maanden. Dit past in de ambitie van PostNL om te verduurzamen. Alle diesel-bestelauto’s en brommers op Terschelling zijn vervangen door elektrische auto’s, een elektrische scooter en fiets.