Positieve reacties op nieuwe elektrische bussen

deTerschellingernieuws

Het wagenpark van Arriva op Terschelling is onlangs uitgebreid met vijf nieuwe volledig elektrisch aangedreven bussen. Sinds 1 januari worden die bussen zoveel mogelijk ingezet tijdens de dienstregeling.

Volgens Chris Zorgdrager zijn de reacties positief. “Zowel de reacties van de chauffeurs als van de passagiers zijn lovend. Het rijcomfort is sterk verbeterd. De bussen maken minder lawaai en zowel de besturing als de vering zijn soepeler vergeleken met het oude materiaal. Er is aanzienlijk meer ruimte voor bagage en de derde deur achterin de bus is daarbij een uitkomst. Natuurlijk is er sprake van enkele ‘kinderziektes’ maar dat is altijd het geval bij een nieuwe project.”