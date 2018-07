De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Ponykeuring

Afgelopen vrijdagavond organiseerde paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een keuring voor pony’s bij de rijvereniging ‘de Terschellinger Ruiters’ in Formerum. Vanaf zes uur kwamen negentien pony’s met hun jeugdige begeleiders in de baan. De jury, die werd gevormd door Emmy Gortemaker en Martha Mier, had de moeilijke taak om de mooiste en best bewegende pony uit te kiezen. Er kwamen veel verschillende rassen en leeftijdscategorieën voorbij en het was dan ook niet eenvoudig. Foto’s: Marjan Hoeksema