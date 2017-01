Politiestudenten trainen op Terschelling

deTerschellingernieuws

Vorige week verbleef een groep studenten van de Politieacademie op het eiland voor een driedaagse training mentale weerbaarheid en vorming. De studenten waren op dat moment twee jaar bezig met hun opleiding, waarvan de helft in de politiepraktijk binnen de eenheid Noord Nederland. Voor de politieacademie in Drachten was dit de negentiende groep die op Terschelling meerdere dagen trainde en oefende. Ook dit keer werd op donderdagmiddag het eiland verlaten met een tevreden gevoel en een ‘rugzak’ vol mooie en leerzame ervaringen.