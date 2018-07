De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Podiumplaats Wim Bakker in Bovensmilde

de Terschellingersport

Wim Bakker stond afgelopen zaterdagmiddag aan de start van de halve marathon van Bovensmilde. De omstandigheden waren zeer zwaar. Het was 27 graden, er was veel zon en weinig wind. Wim finishte in, gezien de omstandigheden, een uitstekende tijd van 1.32.18, waarmee hij derde werd bij de mannen 50+.