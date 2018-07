De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Paviljoen West aan Zee: vragen en antwoorden

Onlangs ontstond er enige onduidelijkheid over de grootte van het nieuwe paviljoen van Douwe en Celina Wiegman bij West aan Zee. Zo stelde Plaatselijk Belang in de raadscommissie de vraag of er wel binnen de vergunning, die een oppervlakte van 1.000m2 toestaat, werd gebouwd. Het leek er namelijk op, aldus PBT, dat het nieuwe paviljoen zo’n 20% meer ruimte in zou nemen. In de krant van deze week leggen Douwe en Celina graag uit hoe het zit.