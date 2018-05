De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Passantenhaven verdient Blauwe Vlag 2018

Ook dit jaar mogen de Blauwe Vlag en Groene Wimpel weer wapperen in de Passantenhaven Terschelling. Afgelopen vrijdagochtend hees havenmeester Bas Kramer de nieuwe Blauwe Vlag en Groene Wimpel in top onder het toeziend oog van collega-havenmeesters Tjebbe van Weeren en Liesbeth de Haan. Voor de Blauwe Vlag is dit op Terschelling de 31e keer op rij en voor de Groene Wimpel voor de 5e achtereenvolgende keer sinds het jaar van invoering.