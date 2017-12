De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Overwinterfeest doorslaand succes

Het feest dat afgelopen zaterdag in de Tonnenloods werd georganiseerd door de drie gezamenlijke Terschellinger ijsclubs kan de geschiedenisboeken in als ‘zeer geslaagd’. In een week lukte het om de Tonnenloods met man en macht om te toveren in een sfeervol ‘Overwinter-landschap’. Als top-acts waren Frans Duits en Bonnie St.Claire naar het eiland overgevaren en ook de coverband ‘Super Sundays’ wist de feeststemming er goed in te houden. Onder grote hilariteit kwam om klokslag ’10 over 10’ DJ ‘Koekoek’ Dixon uit een levensgrote koekoeksklok tevoorschijn voor zijn muzikale bijdrage aan het feest. Het fameuze trekzak-duo Arend en Suki mocht natuurlijk niet ontbreken op deze avond. Samen met ‘Special Guest’ Rients speelden zij de pannen van het dak.