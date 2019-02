De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Overlast loslopende honden op Seinpaalduin

Onlangs waren twee boswachters aan het werk op het Seinpaalduin, toen ze opgeschrikt werden door een hond die dwars door de kudde landgeiten aan het jagen was. Door de omvang van het gebied kreeg hij de kans om in ieder geval één geit bij de groep weg te drijven. Met bijtwonden kwam de geit, gevolgd door de hond, uiteindelijk aanlopen, en pas toen kon de hond met moeite aangelijnd worden. Twee dagen later werd op het Seinpaalduin een geit gevonden die triest genoeg wel dood was gegaan aan de zichtbare bijtwonden van een hond. De boswachters benadrukken dat het belangrijk is om honden in de begrazingsgebieden aan te lijnen.