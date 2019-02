De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Opvallend veel dode en verzwakte zeedieren

Dode zeevogels die aanspoelen op het strand of het aantreffen van een dode zeehond tijdens een strandwandeling is – zeker in wintertijd – geen bijzonderheid. Maar sinds begin dit jaar spoelen er opvallend vaak dode en verzwakte zeekoeten aan, onder andere op Terschelling. Vogelopvang Terschelling heeft sinds 3 januari 2019 al zo’n vijftig verzwakte zeekoeten opgevangen. Daarnaast krijgt ook Zeehondenopvang Terschelling steeds vaker opvallende meldingen. In de krant van deze week een gesprek met We spreken met Monique Reinders runt Vogelopvang Terschelling en Guus Schweigmann van de Zeehondenopvang Terschelling