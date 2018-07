De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Open Imkerijdagen trokken veel publiek







Het afgelopen weekend stond op Hornsjilde in Midsland volledig in het teken van insecten. Ongeveer driehonderd personen, eilanders, gasten en jeugd, konden zien en horen hoe bijen honing produceren en hoe imkers daar de meest gevarieerde producten mee maken. De proeverij was voor veel bezoekers verrassend: van honingijs en honinghangop tot de lekkerste drankjes en hapjes. Kinderen konden bloemzaadbommetjes maken en een eigen potje honing tappen.