De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Open dag Tigerstelling trekt veel bekijks

de Terschellingernieuws

Bijna vierhonderd Terschellingers maakten afgelopen zondag van de gelegenheid gebruik om met eigen ogen het resultaat te bekijken van het werk dat de groep vrijwilligers op het bunkercomplex tot nu toe heeft verzet. Natuurlijk oogstten de maquette en de reconstructie van de plottafel in de commandobunker ‘Berta’ veel lof, maar ook over de inrichting van de overige bunkers, het terrein en het bezoekerscentrum was men zeer te spreken.