Open dag campus druk bezocht

Afgelopen zaterdag was er gelegenheid om de nieuwe campus van de Zeevaartschool van binnen te bekijken tijdens de open dag. ’s Ochtends was het de beurt aan omwonenden en ’s middags kwamen enkele honderden nieuwsgierigen naar het nieuwe onderkomen van de eerste- en tweedejaars studenten van het MIWB. Het complex bestaat uit vier woongebouwen, die uit vier woonlagen bestaan. De indeling van het vijfde gebouw is bedacht door de studenten en bevat een bar, een fitness- en een studieruimte. Op het dak van dit gebouw is een sportveldje aangelegd.