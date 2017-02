De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > gemeente > Opbrengst kerstmarkt Schylger Jouw overhandigd

Een delegatie van VMBO ’t Schylger Jouw overhandigde vorige week donderdagmiddag een bedrag van bijna duizend euro aan de voorzitter van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling.

Om precies te zijn 934 euro nam Jort Spanjer in ontvangst uit handen van twee van de initiatiefnemers van de kerstmarkt, die op woensdag 21 december in de aula van de school in Midsland werd georganiseerd door leerlingen van klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerweg Dienstverlening & Commercie en Dienstverlening en Productie.