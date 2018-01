De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Oorkondes uitgereikt bij de KNRM

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, die afgelopen zaterdagmiddag in het boothuis van reddingstation Paal 8 door de plaatselijke commissie van de KNRM werd georganiseerd, reikte burgemeester Bert Wassink, in zijn functie van voorzitter van de plaatselijke commissie, een zevental ‘Vrijwilligersoorkondes’ uit. Wassink sprak daarbij niet alleen zijn waardering uit voor de vrijwilligers van de KNRM, die dag en nacht klaar staan om in actie te komen wanneer een (nood)situatie daarom vraagt, maar ook voor de familieleden van de KNRM’ers. “Juist bij de KNRM is het van wezenlijk belang dat dit verantwoordelijke en soms gevaarlijke vrijwilligerswerk wordt gesteund door de familie thuis.”