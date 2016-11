De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > gemeente > Ontbijten met de burgemeester

gemeente, nieuws

Vorige week donderdagochtend heeft burgemeester Bert Wassink samen met ruim zeventig schoolkinderen uit groep 7 en 8 ontbeten. Dat gebeurde in de raadszaal van het gemeentehuis op West, in het kader van de veertiende editie van het ‘Nationaal Schoolontbijt’. Het was voor de eerste keer dat er op Terschelling een Burgemeestersontbijt werd georganiseerd. Met deze deelname onderstreepte Wassink het belang van gezond ontbijten.

(foto Glenn Wassenbergh)