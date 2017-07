De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ondertekening LEA-convenant

de Terschellingernieuws



Afgelopen maandagmiddag werd in het gemeentehuis op West het zogeheten ‘LEA-convenant’ ondertekend. In het Lokale Educatieve Agenda-overleg (LEA) zijn de Gemeente Terschelling, Stichting Prokino, het Openbaar Onderwijs Terschelling (PO en VO), en de Christelijke Vereniging Primair Onderwijs Terschelling vertegenwoordigd. In het convenant zijn voor de komende vijf jaar afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat alle eilander kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen.