OBS ’t Jok maakt eigen krant

Sinds dit schooljaar wordt er op obs ’t Jok in Hoorn gewerkt met kernconcepten en kerndoelen. De afgelopen periode is er gewerkt met het kernconcept ‘Communicatie’. Zo hebben de kinderen samen een krant gemaakt met groep 8 als hoofdredactie. Groep 6 en 7 zorgden er samen voor dat de krant gevuld werd en de kinderen uit groep 4 en 5 voerden samen met de bovenbouw alle ideeën uit. Vorige week dinsdag was de presentatie van ‘De Jokker; De waarheid van obs ’t Jok.’ Onder grote belangstelling van de ouders werd de krant gelanceerd.