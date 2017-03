De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nynke Spanjer wint Friese finale Kunstbende

deTerschellingernieuws

Afgelopen zondag won Nynke Spanjer (18) uit Midsland in Sneek de eerste prijs in de categorie Film bij de Friese finale van Kunstbende, de jaarlijkse wedstrijd voor jong creatief talent. Meer dan driehonderd jongeren daagden elkaar uit in de categorieën Dans, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. De winnaars in elke categorie, en dus ook Nynke, gaan door naar de landelijke Kunstbende-finale die op zaterdag 1 juli in de Westergasfabriek in Amsterdam wordt gehouden.